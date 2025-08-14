На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских БПЛА

МО РФ: над регионами РФ за ночь сбиты 44 украинских дрона
Валентин Капустин/РИА «Новости»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 44 украинских беспилотника над территорией РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что в период с 20:00 до 7:00 мск российские военные ликвидировали 14 дронов над акваторией Черного моря, 9 — над территорией Волгоградской области, 7 — над территорией Крыма, 7 — над территорией Ростовской области, 4 — над территорией Краснодарского края, 2 — над территорией Белгородской области, а также 1 — над акваторией Азовского моря.

В ночь на 14 августа в Ростовской области БПЛА атаковали Миллеровский и Кашарский районы. В результате падения обломков дронов был поврежден частный дом.

Также беспилотники ВСУ атаковали Волгоградскую область. На Волгоградском НПЗ из-за падения обломков беспилотников произошли возгорание и утечка нефтепродуктов. По предварительным данным, никто не пострадал.

Пожар на Волгоградском НПЗ после налета БПЛА сняли на видео.

Атаки БПЛА на Россию
