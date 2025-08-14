В Белгороде госучреждения переведут работу на дистанционный режим на фоне атак ВСУ

Гладков: госучреждения переведут работу в четверг и пятницу на дистанционный режим

В Белгороде государственные учреждения переведут всю работу в течение четверга и пятницы на дистанционный режим. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Государственным учреждениям, организациям, начиная с министерств и заканчивая подведомственными учреждениями, такими как МФЦ, всю работу в течение четверга и пятницы перевести максимально на дистанционную работу», — сообщил глава региона.

Гладков также добавил, что все мероприятия уличного характера должны быть запрещены в течение четверга, пятницы, субботы, воскресенья.

До этого беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по автомобилю на участке автодороги Косилово — Ивановская Лисица Грайворонского округа Белгородской области, в результате чего пострадали два мирных жителя.

По словам Гладкова, пострадавшие мужчины самостоятельно обратились в местную амбулаторию. У первого диагностировали минно-взрывную травму и контузию, у второго — баротравму и осколочные ранения лица и руки.

13 августа мирный житель получил ранение в результате атаки украинских беспилотников на Белгород. Гладков отметил, что мужчину, который пострадал из-за детонации дрона во дворе жилого дома, с осколочным ранением руки доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области.