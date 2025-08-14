ФСБ оценила ущерб Украины после ударов по производству ракет «Сапсан»

Ущерб Украине от поражения заводов по производству дальнобойных ракет «Сапсан» значительно превысил ущерб России от операции «Паутина», когда были нанесены удары беспилотниками по местам дислокации российских стратегических бомбардировщиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

«Ущерб украинскому военно-промышленному комплексу от проведенной операции колоссален и несопоставим с ущербом России от проведенной ГУР МО Украины операции «Паутина»», — говорится в сообщении ведомства.

В Минообороны России ранее раскрыли подробности массированных ударов по объектам ВПК Украины. Так, в течение июля Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) в Сумской и Днепропетровской областях уничтожили украинские конструкторские бюро, заводы по производству ракетного топлива, а также объекты по сборке дальнобойных ракет «Сапсан», создаваемые при помощи Европы.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована СБУ и готовилась более полутора лет.

Ранее в ФСБ раскрыли роль Германии в производстве украинских ракет «Сапсан».