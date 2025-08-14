На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФСБ оценила ущерб Украины после ударов по производству ракет «Сапсан»

ФСБ РФ: ущерб Украине от поражения производства ракет «Сапсан» колоссален
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Ущерб Украине от поражения заводов по производству дальнобойных ракет «Сапсан» значительно превысил ущерб России от операции «Паутина», когда были нанесены удары беспилотниками по местам дислокации российских стратегических бомбардировщиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

«Ущерб украинскому военно-промышленному комплексу от проведенной операции колоссален и несопоставим с ущербом России от проведенной ГУР МО Украины операции «Паутина»», — говорится в сообщении ведомства.

В Минообороны России ранее раскрыли подробности массированных ударов по объектам ВПК Украины. Так, в течение июля Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) в Сумской и Днепропетровской областях уничтожили украинские конструкторские бюро, заводы по производству ракетного топлива, а также объекты по сборке дальнобойных ракет «Сапсан», создаваемые при помощи Европы.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована СБУ и готовилась более полутора лет.

Ранее в ФСБ раскрыли роль Германии в производстве украинских ракет «Сапсан».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами