Германия участвовала в финансировании программы по производству Украиной баллистических дальнобойных ракет «Сапсан». Об этом говорится в материалах ФСБ, передает РИА Новости.

«Подтверждено участие Германии в финансировании украинской программы по производству баллистических дальнобойных ракет», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в мае канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.

В ФСБ рассказали, что Россия сорвала планы Украины по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Утверждается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с разрешения стран НАТО планировали использовать ОТРК «Сапсан» для ударов вглубь России.

В июне британская газета The Times сообщила, что Украина начала массовое производство баллистической ракеты малой дальности «Сапсан». По данным издания, ракета способна поражать цели на расстоянии 310 миль (498,9 км), при этом расстояние от российско-украинской границы до Москвы составляет 300 миль (482,8 км).

Ранее Зеленский выдал кадры запуска корейской ракеты за испытания ОТРК «Сапсан».