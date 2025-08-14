На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны раскрыли подробности уничтожения украинской ракетной программы

МО РФ: на Украине поражены заводы по производству дальнобойных ракет
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в течение июля нанесли массированные групповые удары по украинским конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива. Также были уничтожены объекты по сборке дальнобойных ракет «Сапсан», создаваемые при помощи Европы, говорится в  релизе российского оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что в ходе обстрела поражены также западные комплексы противовоздушной обороны — четыре ЗРК «Patriot» и радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США, которые «прикрывали» объекты ВПК.

По информации источников ведомства, в результате уничтожения критически важных объектов украинского ВПК в Днепропетровской и Сумской области, была сорвана попытка «киевского режима совместно с западными партнерами организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации».

ФСБ РФ ранее сообщила, что Россия сорвала планы Украины по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Сапсан». В ведомстве уточнили, что Киев развивал собственную секретную ракетную программу по технологиям и запасам, оставшихся от СССР.

Ранее сообщалось, что на Украине поражены заводы дальнобойных ракет, создаваемые при помощи Европы

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами