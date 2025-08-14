В Минобороны раскрыли подробности уничтожения украинской ракетной программы

МО РФ: на Украине поражены заводы по производству дальнобойных ракет

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в течение июля нанесли массированные групповые удары по украинским конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива. Также были уничтожены объекты по сборке дальнобойных ракет «Сапсан», создаваемые при помощи Европы, говорится в релизе российского оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что в ходе обстрела поражены также западные комплексы противовоздушной обороны — четыре ЗРК «Patriot» и радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США, которые «прикрывали» объекты ВПК.

По информации источников ведомства, в результате уничтожения критически важных объектов украинского ВПК в Днепропетровской и Сумской области, была сорвана попытка «киевского режима совместно с западными партнерами организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации».

ФСБ РФ ранее сообщила, что Россия сорвала планы Украины по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Сапсан». В ведомстве уточнили, что Киев развивал собственную секретную ракетную программу по технологиям и запасам, оставшихся от СССР.

