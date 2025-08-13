На северы Украины слышны взрывы

В Черниговской области на северы Украины раздались взрывы. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в регионе действует воздушная тревога. А Воздушные силы Украины предупреждали о ракетах, которые летели в этом направлении.

«Страна.ua» также отметила, что в Киеве и на востоке республики была объявлена тревога из-за угрозы баллистики.

Прошлой ночью взрывы произошли в украинских городах Сумы и Кременчуг. В этом время в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях действовал режим воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее одесситка пыталась устроить взрыв у Дома профсоюзов.