В двух украинских городах прогремели взрывы

На Украине в Сумах и Кременчуге прогремели взрывы

На Украине в городах Сумы и Кременчуг прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Никаких подробностей не приводится.

В настоящее время в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях действует режим воздушной тревоги.

10 августа Telegram-канал «Украина.ру» написал, что в городе Синельниково в Днепропетровской области был зафиксирован массированный удар по железнодорожной инфраструктуре. Во время атаки произошло не менее 20 взрывов, эпицентром которых стал местный железнодорожный вокзал. Кроме того, часть ударов пришлась по объектам энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, была задета электрическая подстанция.

В конце июля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский предложил перевести обучение военных под землю после российского удара по лагерю учебного центра сухопутных войск стратегического резерва в Черниговской области. По словам главкома, в зоне риска ударов российских ракет и беспилотников находится вся территория Украины.

Ранее в украинском селе мародеры обокрали магазин техники после обстрела.