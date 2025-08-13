На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгороде во дворе жилого дома сдетонировал дрон

Гладков: мужчина ранен в Белгороде при детонации дрона во дворе жилого дома
Telegram-канал Настоящий Гладков

Мирный житель получил ранение в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчину, который пострадал из-за детонации дрона во дворе жилого дома, с осколочным ранением руки доставили в больницу. Гладков добавил, что в результате налета было посечено остекление многоквартирного дома.

«Второй беспилотник ударил по территории предприятия, в результате чего загорелись грузовой автомобиль и сухая трава. Пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания», — добавил он.

Другой дрон атаковал частный дом. В результате были повреждены окна и фасад здания. Помимо этого, были зафиксированы повреждения трех автомобилей.

Незадолго до этого ВСУ атаковали беспилотником Белгород, в результате чего пострадала мирная жительница. По предварительным данным медиков, при ударе по частному дому женщина получила баротравму. Бригада скорой помощи доставила ее в городскую больницу.

Ранее в Брянской области дроны ВСУ атаковали автомобиль с женщиной и ребенком.

Атаки БПЛА на Россию
