В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль с двумя мирными жителями

В Белгородской области два жителя пострадали при ударе дрона ВСУ по автомобилю
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по автомобилю на участке автодороги Косилово — Ивановская Лисица Грайворонского округа Белгородской области, в результате чего пострадали два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавшие мужчины самостоятельно обратились в местную амбулаторию. У первого диагностировали минно-взрывную травму и контузию, у второго — баротравму и осколочные ранения лица и руки. Для продолжения лечения бригада скорой помощи доставила их в городскую больницу №2 в Белгороде, заявил чиновник.

Он добавил, что ​​​​​​​у машины выбиты стекла и поврежден кузов.

13 августа в селе Чуровичи Климовского района Брянской области украинские FPV-дроны ударили по автомобилю, в котором были женщина и несовершеннолетний ребенок. Они пострадали.

В этот же день ВСУ атаковали беспилотником Белгород, в результате чего пострадала мирная жительница. При ударе БПЛА по частному дому женщина получила баротравму.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал двухлетний ребенок.

Атаки БПЛА на Россию
