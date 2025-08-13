Удар ВСУ вызвал пожар на топливной инфраструктуре в Брянской области

В Брянской области огнеборец пострадал при тушении пожара после атаки ВСУ

В Унечском районе Брянской области произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры после массированного комбинированного удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его словам, обстрел был проведен с использованием реактивных снарядов РСЗО HIMARS и ударных беспилотников. Пожар удалось полностью ликвидировать благодаря работе сотрудников Управления МЧС России по Брянской области.

Губернатор отметил, что при тушении пострадал один из пожарных. Его доставили в больницу, где он получает необходимую медицинскую помощь.

Глава региона утром рассказывал, что прошедшей ночью над территорией Брянской области силы ПВО обнаружили и уничтожили 15 вражеских БПЛА самолетного типа.

В ночь на 13 августа системы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили и перехватили над регионами страны 46 крылатых беспилотников ВСУ. Помимо Брянской области, еще 11 беспилотников сбили над Волгоградской, семь — над Ростовской, пять — над Краснодарским краем, по два — над Белгородской и Воронежской областями, а также по два — над Крымом и Азовским морем.

