В Казахстане подтвердили задержание помощника их военного атташе властями Польши

Минобороны Казахстана подтвердило информацию о задержании в Польше помощника казахстанского военного атташе при посольстве на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство Казахстана.

«Центр международных отношений Министерства обороны Республики Казахстан подтверждает факт задержания сотрудника аппарата казахстанского военного атташе польскими правоохранительными органами», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящий момент обе стороны работают над разрешением сложившейся ситуации.

11 августа «Казинформ» со ссылкой на источник сообщило о задержании гражданина Казахстана. По данным государственного агентства, польские правоохранительные органы арестовали атташе в рамках расследования дела, связанного с деятельностью, квалифицируемой как шпионаж.

До этого сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали 28-летнего жителя города Быдгощ по обвинению в шпионаже в пользу России. Задержанного обвинили в том, что он якобы выразил готовность действовать в интересах российской разведки посредством сбора и передачи данных, касающихся в том числе работы объектов, имеющих важное оборонное значение.

Ранее обвиненный в шпионаже в Венгрии бывший украинский дипломат попросился в Россию.