В Польше задержали помощника военного атташе Казахстана по обвинению в шпионаже

В Польше задержали по подозрению в шпионаже помощника военного атташе посольства Казахстана на Украине. Об этом сообщил источник государственного агентства »Казинформ».

По информации, поступившей в редакцию, арестовали атташе польские правоохранительные органы в рамках расследования дела, связанного с деятельностью, квалифицируемой как шпионаж.

Накануне китайские власти задержали для допроса Лю Цзяньчао — высокопоставленного дипломата, которого многие считают потенциальным будущим министром иностранных дел Китая. Источники рассказали, что чиновника задержали после возвращения в Пекин в конце июля с зарубежной рабочей поездки.

Представители Государственного информационного управления Китая и Международного отдела Коммунистической партии Китая на запрос Reuters пока не дали комментариев.

