В Польше задержали «российского шпиона»

МВД: в Польше задержали жителя страны за шпионаж в пользу России

Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали 28-летнего жителя города Быдгощ по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Польши Яцек Добжиньский в социальной сети X.

Прокурор уже предъявил мужчине обвинение. Задержанному вменяется то, что он якобы выразил готовность действовать в интересах российской разведки посредством сбора и передачи данных, касающихся в том числе работы объектов, имеющих важное оборонное значение.

Суд принял решение об аресте польского гражданина на три месяца, ему может грозить тюремное заключение на срок от 8 лет до пожизненного.

По данным ТАСС, с февраля 2022 года специальные службы Польши задержали более 40 человек по подозрению в «шпионаже либо диверсиях» в пользу Российской Федерации и Республики Белоруссия.

В конце мая сообщалось, что Люблинский окружной суд в Польше приговорил гражданина Белоруссии к двум годам и двум месяцам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу республики. По данным следствия, белорус, в частности, занимался разведкой территории военного аэродрома в Бяла-Подляске, а также сбором информации о воздушных операциях и железнодорожной инфраструктуре.

Ранее турецкого блогера не пустили на Украину, заподозрив в шпионаже в пользу РФ.