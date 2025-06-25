Обвиненный в шпионаже в Венгрии бывший украинский дипломат попросился в Россию

Бывший сотрудник дипмиссии Украины Сергей Александров, который был обвинен Венгрией в шпионаже, намерен уехать в Россию. Об этом сообщила венгерская газета Blikk со ссылкой на Габора Сюча, адвоката обвиняемого.

По словам защитника, после ареста его клиенту пришлось уехать на Украину, хотя тот хотел попасть в Российскую Федерацию. Он заявил, что судья, рассматривавший жалобу Александрова на депортацию, посчитал, что мужчину не нужно было немедленно депортировать на Украину, а следовало разрешить ему добровольно выехать в Россию. Юрист отметил, что его клиент не желал ехать в охваченную войной Украину, а хотел воспользоваться своим российским паспортом и попасть в РФ.

14 мая глава правящей фракции венгерского парламента Фидес Мате Кочиш раскрыл имена украинских шпионов, работавших в Венгрии под дипломатическим прикрытием и объявленных персонами нон-грата. Он заявил, что украинскими шпионами оказались первые секретари посольства Украины Юрий Керничный и Дмитрий Кричфалуши. Также в Будапеште был задержан и после депортирован экс-сотрудник украинской дипмиссии Сергей Александров. Ему на пять лет запретили въезд в Венгрию.

9 мая в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что сотрудники ведомства впервые в истории разоблачили агентурную сеть военной разведки Венгрии. Правоохранители якобы задержали двух шпионов — мужчину и женщину, в прошлом служивших в армии страны. Как рассказали в ведомстве, в том числе задачей агентов был сбор данных о ситуации в Закарпатской области и уязвимых местах региональной системы противовоздушной обороны.

Ранее Орбан заявил, что украинские спецслужбы начали операцию против Венгрии.