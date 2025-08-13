На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский суд приговорил грузинского наемника к шести годам колонии

Суд приговорил объявленного в розыск наемника ВСУ Элисашвили к шести годам
Telegram-канал Генпрокуратура России

Наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ), гражданин Грузии Алеко Элисашвили заочно приговорен к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и объявлен в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Отмечается, что мужчина заочно признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте).

По данным Генеральной прокуратуры РФ, Элисашвили прибыл на Украину в марте 2022 года. Здесь он вступил в ряды Грузинского национального легиона, после чего прошел военную подготовку и получил оружие с обмундированием. Далее мужчина отправился на фронт, принимая участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ за денежное вознаграждение. В частности, иностранец участвовал в сражениях за город Ирпень в Киевской области.

Из заявления следует, что грузин покинул Украину и вернулся в родную страну в апреле 2022 года. Впоследствии российский суд заочно арестовал Элисашвили, а также его объявили в международный розыск.

Ранее в РФ заочно осудили бразильского наемника, вторгшегося в Курскую область.

СВО: последние новости
