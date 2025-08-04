На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ДНР заочно осудят грузинского наемника Алеко Элисашвили

Воевавший против ВС РФ грузинский наемник заочно предстанет перед судом
true
true
true
close
Telegram-канал Генпрокуратура России

Наемник из Грузии Алеко Элисашвили, принимавший участие в боевых действиях против российских войск, заочно предстанет перед судом. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

В заявлении говорится, что против 47-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие в вооруженном конфликте в качестве наемника). Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) уже утвердила обвинительное заключение по делу.

«Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу», — подчеркивается в публикации.

По данным надзорного ведомства, Элисашвили прибыл на Украину в марте 2022 года. Здесь он вступил в ряды Грузинского национального легиона, после чего прошел военную подготовку и получил оружие с обмундированием. Далее мужчина отправился на фронт, принимая участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ за денежное вознаграждение. В том числе иностранец участвовал в сражениях за город Ирпень в Киевской области.

Из заявления следует, что грузин покинул Украину и вернулся в родную страну в апреле 2022 года. Впоследствии российский суд заочно арестовал Элисашвили, а также его объявили в международный розыск.

Ранее в РФ заочно осудили бразильского наемника, вторгшегося в Курскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами