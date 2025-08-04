В ДНР заочно осудят грузинского наемника Алеко Элисашвили

Наемник из Грузии Алеко Элисашвили, принимавший участие в боевых действиях против российских войск, заочно предстанет перед судом. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

В заявлении говорится, что против 47-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие в вооруженном конфликте в качестве наемника). Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) уже утвердила обвинительное заключение по делу.

«Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу», — подчеркивается в публикации.

По данным надзорного ведомства, Элисашвили прибыл на Украину в марте 2022 года. Здесь он вступил в ряды Грузинского национального легиона, после чего прошел военную подготовку и получил оружие с обмундированием. Далее мужчина отправился на фронт, принимая участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ за денежное вознаграждение. В том числе иностранец участвовал в сражениях за город Ирпень в Киевской области.

Из заявления следует, что грузин покинул Украину и вернулся в родную страну в апреле 2022 года. Впоследствии российский суд заочно арестовал Элисашвили, а также его объявили в международный розыск.

Ранее в РФ заочно осудили бразильского наемника, вторгшегося в Курскую область.