Российские войска вошли в Купянск

ВС России ведут бои на северных окраинах Купянска в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России вошли в город Купянск Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«Российская армия вошла в сам Купянск, идет бой», — говорится в публикации.

Уточняется, что боевые действия идут на северных окраинах населенного пункта.

По словам источника, российская авиация также нанесла массированные удары по местам расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе.

Кроме того, сообщается о боях к северу и югу от Купянска, на флангах украинской группировки.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военнослужащие контролируют почти 100% логистических путей ВСУ в городе.

По его словам, при выявлении автомототранспорта и бронетехники украинской стороны в Купянске военные РФ оперативно отрабатывают по ним беспилотниками и маневренными группами.

Ранее в силовых структурах заявили о переброске резервов ВСУ в Харьковскую область.