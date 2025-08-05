На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска вошли в Купянск

ВС России ведут бои на северных окраинах Купянска в Харьковской области
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России вошли в город Купянск Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«Российская армия вошла в сам Купянск, идет бой», — говорится в публикации.

Уточняется, что боевые действия идут на северных окраинах населенного пункта.

По словам источника, российская авиация также нанесла массированные удары по местам расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе.

Кроме того, сообщается о боях к северу и югу от Купянска, на флангах украинской группировки.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военнослужащие контролируют почти 100% логистических путей ВСУ в городе.

По его словам, при выявлении автомототранспорта и бронетехники украинской стороны в Купянске военные РФ оперативно отрабатывают по ним беспилотниками и маневренными группами.

Ранее в силовых структурах заявили о переброске резервов ВСУ в Харьковскую область.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами