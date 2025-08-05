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Стало известно об отступлении бойцов нацбатальона «Азов» в Харьковской области

Бойцы «Азова» отходят на правый берег Оскола из-за натиска ВС РФ под Харьковом
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Успешное продвижение Вооруженных сил РФ в Харьковской области вынудило украинский националистический батальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) начать перемещение на правый берег реки Оскол. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«Передовой командный пункт (ПКП) 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, укомплектованной выходцами из запрещенного в РФ «Азова», приступил к перемещению на правый берег реки Оскол. ПКП находился в районе между поселком Боровая и селом Подлиман», — сказал собеседник агентства.

Также противник перемещает подразделения технического и материального обеспечения.

По его словам, передислокация «Азова» связана с продвижением ВС РФ в направлении Боровой.

Сегодня в силовых структурах сообщили, что российские военные из группировки войск «Север» завершили зачистку части Волчанска Харьковской области, где участвовала в боях 57-я отдельная мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), в то время как ее командование было на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Харькове.

До этого Telegram-канал «Иди и смотри» писал, что российские военные вошли в город Купянск Харьковской области. Уточняется, что боевые действия идут на северных окраинах населенного пункта.

Ранее ВС РФ открыли новый фронт на севере Харьковской области.

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