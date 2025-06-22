Подразделения Вооруженных сил России атаковали командный пункт нацбата «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) украинской армии в городе Изюм Харьковской области. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Наши дроны прилетели в Изюме Харьковской области по командному пункту 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной из боевиков нацбата «Азов», — отметил он.

Более десяти участников нацбата ликвидированы, столько же получили ранения, добавил Рогов.

Незадолго до этого сообщалось, что украинская армия в результате ракетного удара Вооруженных сил России по одному из полигонов потеряла трех военнослужащих, еще 11 получили ранения. По информации в Telegram-канала сухопутных сил ВСУ, атака по тренировочному полигону одной из механизированных бригад сухопутных войск ВСУ произошла 22 июня. Украинское командование создало комиссию для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее пленный солдат ВСУ сообщил, что Норвегия обучает бывших боевиков нацбата «Азов».