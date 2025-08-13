На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бойцы ВСУ стали саботировать приказы высшего руководства

Рогов: в ВСУ участились случаи саботажа приказов командования
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские военнослужащие стали чаще саботировать приказы высшего руководства. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Поступает все больше сводок с передовой, что в рядах ВСУ участились случаи саботажа выполнения приказов. Все прекрасно понимают, что фронт на грани обвала», — сказал он.

Нынешняя ситуация на линии фронта, когда российские войска ежедневно продвигаются на десятки километров, говорит лишь о том, темпы и скорость ВС РФ будут только увеличиваться, заметил Рогов.

До этого в силовых структурах сообщили ТАСС, что порядка 93% военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), самовольно оставивших части, не вернулись на службу. В Государственном бюро расследований Украины сообщили о свыше 29 тыс. военнослужащих ВСУ, оставивших части.

5 августа депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что украинская армия «разбежится в ноль» до зимы на фоне растущего числа дезертиров в ВСУ.

Ранее на Украине осудили дезертира, угнавшего БТР домой.

