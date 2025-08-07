ТАСС: почти 93% дезертиров не вернулись на службу в ВСУ

Порядка 93% военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), самовольно оставивших части (СОЧ), не вернулись на службу. Такие данные ТАСС предоставили в российских силовых структурах.

«Количество дезертиров в ВСУ, по разным оценкам, составляет как минимум 400 тыс. военнослужащих», — отметил собеседник агентства.

Источник в силовых структурах добавил, что в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины сообщили о свыше 29 тыс. военнослужащих ВСУ, которые добровольно вернулись из СОЧ.

Также в ГБР напомнили, что 30 августа истекает срок добровольного возвращения из СОЧ. Согласно постановлению, если добровольно вернуться на службу, то можно сохранить выплаты и избежать уголовного преследования.

Собеседник агентства обратил внимание, что до момента объявления этой амнистии для самовольно оставивших часть прошло уже более трех месяцев, а вернулась в части всего лишь 7,25% дезертиров.

5 августа депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что украинская армия «разбежится в ноль» до зимы на фоне растущего числа дезертиров в ВСУ. По словам парламентария, позиции ВСУ «точечны, и далеки друг от друга», что позволяет армии России заходить в тыл и захватывать село за селом.

На этом фоне, по оценкам Дубинского, количество дезертиров в украинской армии достигло 340-350 тысяч человек.

Ранее на Украине осудили дезертира, угнавшего БТР домой.