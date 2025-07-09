На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине осудили дезертира, угнавшего БТР домой

Военнослужащего на Украине осудили на семь лет за побег с оружием на БТР
true
true
true
close
asianmilitaryreview.com" class="item-image" loading="lazy">
asianmilitaryreview.com

Суд в Сумской области Украины приговорил военнослужащего к семи годам колонии за дезертирство и угон бронетранспортера. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Госбюро расследований.

По данным ведомства, в январе 2025 года солдат, служивший водителем спецтехники, самовольно покинул часть. Он выехал на БТР якобы за топливом, взял с собой автомат и отправился домой в Полтавскую область.

После нескольких сотен километров пути по обычным дорогам мужчина бросил технику у села и ушел спать в лесополосу. Позже его задержали, а угнанный БТР и оружие вернули в часть. Суд признал его виновным по статьям о дезертирстве и похищении военной техники в условиях военного положения.

До этого в Киеве дезертир из Вооруженных сил Украины уничтожил пять автомобилей военных. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

В конце мая сообщалось, что украинская полиция пресекла работу канала, по которому дезертиры покидали страну, избегая мобилизации. В операции по ликвидации нелегальной группы из девяти человек участвовали более 300 силовиков. Задержания прошли в шести регионах страны. По информации полиции, задержанные вербовали военнослужащих и помогали им бежать за вознаграждение до 21 тысячи долларов.

Ранее на Украине уклонисты пытались сбежать в Румынию в грузовике со скотом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами