На Украине осудили дезертира, угнавшего БТР домой

Военнослужащего на Украине осудили на семь лет за побег с оружием на БТР

Суд в Сумской области Украины приговорил военнослужащего к семи годам колонии за дезертирство и угон бронетранспортера. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Госбюро расследований.

По данным ведомства, в январе 2025 года солдат, служивший водителем спецтехники, самовольно покинул часть. Он выехал на БТР якобы за топливом, взял с собой автомат и отправился домой в Полтавскую область.

После нескольких сотен километров пути по обычным дорогам мужчина бросил технику у села и ушел спать в лесополосу. Позже его задержали, а угнанный БТР и оружие вернули в часть. Суд признал его виновным по статьям о дезертирстве и похищении военной техники в условиях военного положения.

До этого в Киеве дезертир из Вооруженных сил Украины уничтожил пять автомобилей военных. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

В конце мая сообщалось, что украинская полиция пресекла работу канала, по которому дезертиры покидали страну, избегая мобилизации. В операции по ликвидации нелегальной группы из девяти человек участвовали более 300 силовиков. Задержания прошли в шести регионах страны. По информации полиции, задержанные вербовали военнослужащих и помогали им бежать за вознаграждение до 21 тысячи долларов.

Ранее на Украине уклонисты пытались сбежать в Румынию в грузовике со скотом.