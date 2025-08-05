Депутат Рады Дубинский: от ВСУ уже зимой ничего не останется

Украинская армия «разбежится в ноль» до зимы на фоне растущего числа дезертиров в ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский.

Как отметил украинский парламентарий, позиции ВСУ «точечны, и далеки друг от друга», что позволяет ВС России заходить в тыл и захватывать село за селом.

На этом фоне, по оценкам Дубинского, количество дезертиров в украинской армии достигло 340-350 тысяч человек.

«Но это в любом случае колоссальная цифра, которая говорит о том, что армия разбежится в 0 до зимы», — подчеркнул он.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что в ВСУ зафиксировано почти 400 тысяч случаев самовольного оставления части (СОЧ).

Ранее на Украине осудили дезертира, угнавшего БТР домой.