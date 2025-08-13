Китайские военные вытеснили американский эсминец со спорных островов

Китайские военные вытеснили американский эсминец USS Higgins из вод в районе острова Хуанъян в Южно--Китайском море. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (ЦТК).

Корабль Военно-морских сил США (ВМС) незаконно зашел в территориальные воды Китая, не имея на это разрешения китайских властей, уточняет телеканал, ссылаясь на Южную зону боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Уточняется, что китайское военное руководство «задействовало военных для отслеживания, наблюдения, предупреждения и вытеснения (американского эсминца) в соответствии с законом».

Остров Хуанъян является частью рифа Скарборо – спорной территорией, на которую претендуют КНР, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. На шельфе островов ранее обнаружили значительные запасы углеводородов.

Накануне в этом районе катер береговой охраны Китая столкнулся с кораблем Военно-морских сил КНР во время преследования филиппинского судна. В береговой охране Филиппин уточнили, что инцидент произошел во время гуманитарной миссии. Филиппинские суда участвовали в раздаче гумпомощи рыбакам на спорном рифе, когда столкнулись с «опасными маневрами и блокировкой» со стороны китайских кораблей.

Ранее Китай обвинил Филиппины в нарушении суверенитета.