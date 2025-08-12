На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Южно-Китайском море столкнулись два корабля КНР

Manila Bulletin: 2 корабля КНР столкнулись в Южно-Китайском море во время погони
true
true
true
close
Li Xin/XinHua/Global Look Press

Катер береговой охраны Китая столкнулся с кораблем Военно-морских сил КНР во время преследования филиппинского судна недалеко от острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Manila Bulletin.

Представитель береговой охраны Филиппин по связям с общественностью Джей Тарриела уточнил, что инцидент произошел во время гуманитарной миссии. Филиппинские суда участвовали в раздаче гумпомощи рыбакам на спорном рифе, когда столкнулись с «опасными маневрами и блокировкой» со стороны китайских кораблей.

Катер береговой охраны КНР преследовал филиппинское судно, используя при этом водометную пушку. Во время погони он неожиданно столкнулся с более крупным военным китайским кораблем, в результате чего они оба получили повреждения.

В мае официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли сообщил, что китайским военным удалось предотвратить заход филиппинского сторожевого катера в акваторию острова Хуанъянь (риф Скарборо), являющегося предметом территориального спора между Пекином и Манилой.

Он оценил действия военных КНР как профессиональные и законные.

Ранее Китай обвинил Филиппины в нарушении суверенитета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами