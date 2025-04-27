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Китай обвинил Филиппины в нарушении суверенитета

КНР обвинила Филиппины в нарушении суверенитета из-за высадки на спорном рифе
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Adrian Portugal/Reuters

Пекин обвинил Филиппины в нарушении суверенитета из-за высадки их граждан на спорном рифе Тесянь в Южно-Китайском море. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя управления береговой охраны КНР Лю Дэцзюня, 26 апреля шесть филиппинских граждан незаконно высадились на рифе, несмотря на предупреждения и отговоры китайской стороны. Он подчеркнул, что против филиппинцев были «приняты меры в соответствии с законом».

Представитель управления добавил, что Китай обладает суверенитетом над островами Наньша (Спратли), включая риф Тесянь.

Дэцзюнь заключил, что действия филиппинской стороны нарушают территориальный суверенитет Китая, а также подрывают мир и стабильность в регионе.

Накануне сообщалось, что китайская береговая охрана высадилась на спорный риф Сэнди-Кей в Южно-Китайском море, который находится недалеко от военной базы Филиппин. Моряки развернули флаг КНР в целях «объявления суверенитета над рифом», на который также претендуют Филиппины.

Ранее Тайвань предупредил Китай, что блокада острова приведет к войне.

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