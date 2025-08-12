Стало известно о панике в рядах ВСУ, какой не было с 2022 года

Военблогер Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ, какой не было с 2022 года

Такой паники, которая сейчас наблюдается в рядах украинской армии, не было с 2022 года. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале, комментируя обращение экс-командира «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Богдана Кротевича к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Подоляка прикрепил к своей публикации скрин обращения Кротевича к Зеленскому, в котором тот признал критическое положение украинских войск под Красноармейском (украинское название — Покровск) и Краматорском в Донецкой народной республике (ДНР). Это, по мнению блогера, стало причиной паники в рядах противника.

«Паникой на инфопомойках противника (по поводу прорыва севернее Покровска) удовлетворен… Давно такого у них не было. Пожалуй, с 2022 года ни разу», — написал блогер.

12 августа стало известно, что российская армия прорвала оборону ВСУ на Красноармейском направлении. По данным украинских ресурсов, ВС РФ вклинились в боевые порядки украинских войск более чем на 10 километров и, если ситуация не изменится, вскоре Украина «будет терять по сотне квадратных километров в день».

До этого сообщалось, что украинское командование перебросило штурмовую бригаду «Азов» на Красноармейское направление под Красноармейск (Покровск), чтобы сдержать натиск российских бойцов.

Ранее в России назвали сроки полного перехода ДНР под контроль ВС РФ.