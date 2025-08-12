На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии назвали успехом прорыв российских войск под Красноармейском

FT назвала прорыв ВС России под Красноармейском большим успехом
Сергей Бобылев/РИА Новости

Прорыв Вооруженных сил России в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) стал настоящим успехом. Об этом пишет британская газета The Financial Times.

Прорыв ВС РФ на этом участке фронта в преддверии саммита России и США вызвал волну тревоги в Киеве, говорится в материале. Этот успех стал одним из самых значительных за последний год и пришелся на опасный для Украины момент, когда ее армия испытывает нехватку живой силы и боеприпасов, подчеркивают авторы статьи.

11 августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения ВС РФ широким фронтом перерезают трассу Красноармейск – Доброполье, блокируя пути снабжения украинской армии. На Красноармейском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Котлино.

Позднее стало известно, что украинское командование перебросило штурмовую бригаду «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) на Красноармейское направление под Красноармейск.

Ранее в России назвали основные требования Москвы и Вашингтона перед встречей на Аляске.

