Киев перебросил элитное подразделение под Красноармейск на фоне наступления ВС РФ

Киев перебросил бойцов «Азова» под Красноармейск на фоне наступления ВС РФ
Oleg Petrasiuk/AP

Украинское командование перебросило штурмовую бригаду «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) на Красноармейское направление под Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом сообщается в заявлении первого корпуса Национальной гвардии Украины (НГУ) Азов в Telegram-канале подразделения.

Отмечается что несколько дней назад 1-й корпус НГУ «Азов» занял определенную полосу обороны на этом направлении.

Военнослужащих перебросили на фоне наступления российских войск на Красноармейском направлении.

До этого SHOT писал, что фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) разваливается под давлением российских войск, которые продвинулись на 10 км за сутки. Согласно данным украинских мониторинговых каналов ВС РФ за последние сутки совершили рывок между населенными пунктами Доброполье и Константиновка.

Также советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что несколько подразделений ВСУ оказались в огневом мешке в районе поселка Клебан Бык под Константиновкой.

Ранее в России назвали основные требования Москвы и Вашингтона перед встречей на Аляске.

