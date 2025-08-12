На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России назвали основные требования Москвы и Вашингтона перед встречей на Аляске

Политолог Марков: на Аляске США будут требовать прекращения огня, РФ — смены режима
true
true
true
close
Reuters

В ходе переговоров на Аляске американская сторона хотела бы добиться полного прекращения боевых действий, заявил «Газете.Ru» директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков. По его словам, условия, на которых это будет сделано, Вашингтон «особо не волнуют».

«Соединенные Штаты будут давить на российскую, европейскую и украинскую стороны, лишь бы прекратить боевые действия. Это главное требование США. Впоследствии Вашингтон хотел бы начать отмену антироссийских санкций, которые очень невыгодны самим Штатам. Их отмена нужна не потому, что американцы не могут делать бизнес проекты, а потому, что эти санкции толкают экономику России в сферу экономики Китая. Именно экономика Китая является главным стратегическим вызовом для доминирования США в мире», — пояснил политолог.

В свою очередь Россия на переговорах хочет добиться «смены характера режима» на Украине, считает Марков.

«Если говорить более конкретно, то Россия хотела бы провести полную денацификацию, то есть ликвидировать неонацистские структуры на Украине. Необходимо обеспечить нейтралитет Украины, чтобы ее больше не могли использовать в качестве плацдарма против РФ. Кроме того, Москва хотела бы вернуть государственный статус русскому языку, что не даст возможность ликвидации русской идентичности на Украине. Также необходимо прекратить политические репрессии против православной церкви на Украине», — заключил Марков.

Президенты России и США договорились провести 15 августа переговоры на Аляске, в рамках которых обсудят урегулирование украинского конфликта. По сообщениям СМИ, предложения американской стороны могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в Европе заявили, что Зеленский негласно согласен с потерей территории.

