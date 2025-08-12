На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ сообщили об увеличении числа атак ВСУ на гражданские объекты

Мирошник: ВСУ увеличили обстрелы гражданских объектов с 50 до 130 в день
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) резко увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов и гражданских объектов на фоне сообщений о готовящейся встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил посол по особым поручениям российского министерства иностранных дел Родион Мирошник, передает РИА Новости.

Дипломат представил еженедельный доклад за 4–10 августа, посвященный преступлениям Киева.

«На сообщение о подготовке саммита <...> Украина отреагировала резким увеличением числа обстрелов населенных пунктов и гражданских объектов на территории РФ. Если в начале недели ВСУ перманентно обстреливали гражданские объекты на территории примерно 50 населенных пунктов, то после сообщения о подготовке переговоров число населенных пунктов, попавших под украинские удары, выросло примерно до 130», — говорится в отчете.

В нем уточняется, что 9 августа были зафиксированы атаки на 138 населенных пунктов. На следующий день ударам подверглись 128 населенных пунктов.

За данный промежуток времени из-за действий ВСУ пострадали 127 мирных жителей. При этом 22 человека спасти не удалось.

«Чаще всего обстрелам подвергались гражданские объекты на территориях Белгородской, Курской и Херсонской областей», — подчеркнул Мирошник.

На прошлой неделе Кремль и Белый дом сообщили, что 15 августа на Аляске состоятся очные переговоры Путина и Трампа. Главы государств собираются обсудить урегулирование конфликта на Украине.

Ранее россиян призвали быть готовыми к провокациям Киева в преддверии переговоров на Аляске.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами