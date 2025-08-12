В МИД РФ сообщили об увеличении числа атак ВСУ на гражданские объекты

Мирошник: ВСУ увеличили обстрелы гражданских объектов с 50 до 130 в день

Вооруженные силы Украины (ВСУ) резко увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов и гражданских объектов на фоне сообщений о готовящейся встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил посол по особым поручениям российского министерства иностранных дел Родион Мирошник, передает РИА Новости.

Дипломат представил еженедельный доклад за 4–10 августа, посвященный преступлениям Киева.

«На сообщение о подготовке саммита <...> Украина отреагировала резким увеличением числа обстрелов населенных пунктов и гражданских объектов на территории РФ. Если в начале недели ВСУ перманентно обстреливали гражданские объекты на территории примерно 50 населенных пунктов, то после сообщения о подготовке переговоров число населенных пунктов, попавших под украинские удары, выросло примерно до 130», — говорится в отчете.

В нем уточняется, что 9 августа были зафиксированы атаки на 138 населенных пунктов. На следующий день ударам подверглись 128 населенных пунктов.

За данный промежуток времени из-за действий ВСУ пострадали 127 мирных жителей. При этом 22 человека спасти не удалось.

«Чаще всего обстрелам подвергались гражданские объекты на территориях Белгородской, Курской и Херсонской областей», — подчеркнул Мирошник.

На прошлой неделе Кремль и Белый дом сообщили, что 15 августа на Аляске состоятся очные переговоры Путина и Трампа. Главы государств собираются обсудить урегулирование конфликта на Украине.

Ранее россиян призвали быть готовыми к провокациям Киева в преддверии переговоров на Аляске.