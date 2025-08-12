На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили о новом прорыве российских войск в ДНР

Deep State: ВС РФ прорвали оборону ВСУ между Константиновкой и Добропольем
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ прорвали оборону украинских войск между населенными пунктами Константиновка и Доброполье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический портал Deep State.

Из публикации следует, что российские подразделения осуществили прорыв на глубине более 10 км.

В результате успешных боевых действий ВС РФ продвинулись в районе населенных пунктов Золотой Колодец и Кучеров Яр. После этого им удалось закрепиться на позициях в населенном пункте Веселое и перейти в наступление в направлении трассы Доброполье — Краматорск.

«С таким развитием событий, если они не изменятся, мы можем столкнуться с тем, что Доброполье падет быстрее Покровска (Красноармейска — «Газета.Ru»)», — отметили авторы материала.

11 августа глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ему поступает информация об увеличении количества пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клебан-Быковского водохранилища и близлежащих населенных пунктов на Константиновском направлении. По его словам, подразделения ВС РФ после взятия под контроль населенного пункта Яблоновка смогли улучшить свои позиции на данном участке фронта и получили возможность для дальнейшего продвижения к Константиновке.

Ранее военный корреспондент рассказал, что ВСУ у Константиновки попали в окружение.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами