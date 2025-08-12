На Украине сообщили о новом прорыве российских войск в ДНР

Вооруженные силы РФ прорвали оборону украинских войск между населенными пунктами Константиновка и Доброполье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический портал Deep State.

Из публикации следует, что российские подразделения осуществили прорыв на глубине более 10 км.

В результате успешных боевых действий ВС РФ продвинулись в районе населенных пунктов Золотой Колодец и Кучеров Яр. После этого им удалось закрепиться на позициях в населенном пункте Веселое и перейти в наступление в направлении трассы Доброполье — Краматорск.

«С таким развитием событий, если они не изменятся, мы можем столкнуться с тем, что Доброполье падет быстрее Покровска (Красноармейска — «Газета.Ru»)», — отметили авторы материала.

11 августа глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ему поступает информация об увеличении количества пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клебан-Быковского водохранилища и близлежащих населенных пунктов на Константиновском направлении. По его словам, подразделения ВС РФ после взятия под контроль населенного пункта Яблоновка смогли улучшить свои позиции на данном участке фронта и получили возможность для дальнейшего продвижения к Константиновке.

Ранее военный корреспондент рассказал, что ВСУ у Константиновки попали в окружение.