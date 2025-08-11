Украинские военные попали в российский плен на Константиновском направлении ДНР

Поступают сведения об увеличивающемся количестве военнопленных из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клебан-Быкского водохранилища и близрасположенных населенных пунктов на Константиновском направлении Донецкой народной республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Чиновник отметил, что на этом участке фронта после того, как российские войска взяли под контроль населенный пункт Яблоновка, улучшились позиции их подразделений, и создаются все предпосылки для дальнейшего продвижения в направлении города Константиновки.

Накануне Пушилин сообщал, что Вооруженные силы РФ продвигаются в районе Полтавки и Русинова Яра на Константиновском направлении в ДНР.

9 августа в Минобороны сообщили, что российские войска освободили село Яблоновка в ДНР. Уточнялось, что в ходе боев потери ВСУ составили более 405 военнослужащих. По данным ведомства, армия России уничтожила шесть боевых бронемашин, включая американский «MaxxPro» четыре автомобиля и «три орудия полевой артиллерии».

Ранее сообщалось, что российские войска освободили два села на границе Днепропетровской области.