Поддубный заявил, что ВСУ попали в окружение у Константиновки с трех сторон

Российские военнослужащие окружили с трех сторон подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южных подступах к Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, позиции украинских солдат в районе населенного пункта продолжают переходить под контроль российских войск.

«Приходят сообщения об освобождении н.п. Катериновка. Идут бои за Клепан-Бык. По факту группировка противника здесь окружена с трех сторон», — добавил Поддубный.

Военкор отметил, что солдат ВСУ двигают к водохранилищу, которое является естественной преградой дальнейшего продвижения украинской стороны на север.

Он подчеркнул, что на данный момент никаких «зеленых коридоров» для ВСУ нет, а все пути отхода — севернее Александро-Калиново на западе и Клепан Быка на востоке сформировавшихся «клещей», находятся под огневым контролем ВС РФ. Поддубный добавил, что находящимся в окружении бойцам остается только сдаться или «сгинуть в котелке».

До этого Telegram-канал «Военная хроника» писал, что российские бойцы создали стену из беспилотников в районе Константиновки в ДНР. В публикации говорится, что стена дронов представляет собой непрерывно действующую зону поражения, построенную на базе БПЛА.

Ранее военный эксперт рассказал о подготовке ВСУ к боям за Константиновку.