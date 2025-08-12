Российские бойцы в районе села Меловое Харьковской области сорвали попытку контратаки противника. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах Российской Федерации.

По словам собеседника агентства, российская сторона применила тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на участке фронта Меловое — Хатнее пытаются вернуть утраченные позиции и прощупывают российскую оборону мелкими группами и с помощью разведывательных дронов. По ним работают артиллерия и и расчет FPV-беспилотников.

9 августа военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие взяли в огневой мешок группировку ВСУ в районе города Волчанска в Харьковской области. Речь идет об украинском формировании, дислоцированном у населенного пункта Тихое.

До этого в российских силовых структурах сообщили о больших потерях ВСУ в Харьковской области. Там уточнили, что украинские войска теряют большое количество солдат из-за плохой подготовки мобилизованных санитарных инструкторов, которых обучали исключительно по роликам из интернета.

Ранее рота ВСУ в Харьковской области подверглась удару огнеметной системы «Солнцепек».