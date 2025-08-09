На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС РФ взяли в огневой мешок группировку ВСУ под Волчанском

Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные взяли в огневой мешок группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированную под Волчанском в Харьковской области. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим за населенный пункт Волчанск, то здесь инициатива полностью на нашей стороне. <…> Одна из группировок противника, которая находилась в районе населенного пункта Тихое, взята в огневой мешок», — сказал он.

По словам Марочко, в настоящее время российские военнослужащие занимаются уничтожением живой силы ВСУ и зачисткой лесистой местности.

При этом военный эксперт уточнил, что находящиеся под Волчанском подразделения украинских войск пытаются сопротивляться.

До этого Марочко сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России после перегруппировки, доукомплектования и подтягивания тылов в Часовом Яре начнут наступление на два города в Донецкой народной республике (ДНР) — Дружковку и Константиновку.

В настоящее время в районе населенного пункта есть некоторая оперативная пауза. Эксперт объяснил ее длительными активными боевыми действиями на этом участке фронта, которые вели российские военные.

Ранее разведчики показали позиции в Волчанске, откуда ВСУ обстреливали Белгород.

СВО: последние новости
