Украинские войска несут большие потери в Харьковской области из-за плохой подготовки мобилизованных санитарных инструкторов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«По сообщениям пленных пограничников, обучение тактической медицине в учебном центре проводилось исключительно по роликам из интернета», — рассказал источник агентства.

Санитарные инструкторы — это младшие медицинские работники в армии, которые прошли специальную военно-медицинскую подготовку.

6 августа журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызвало военнослужащих из отпусков для отправки в район населенного пункта Старицы в Харьковской области. В том числе на данный участок фронта отправили женщин-военных.

1 августа в СМИ появилась информация, что в Харьковской области после боев у населенного пункта Дегтярного пропал пограничный отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказывают члены семей украинских военнослужащих, о судьбе их родственников ничего неизвестно.

Ранее российские войска открыли новый фронт на севере Харьковской области.