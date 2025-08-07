Рота «Шквал» 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины была поражена тяжелыми огнеметными системами (ТОС) «Солнцепек» на Харьковском направлении. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным источника, огнем «Солнцепеков» были накрыты три позиции подразделения в районе населенного пункта Хатнее на участке фронта Меловое – Хатнее. Он отметил, что противник не предпринимал активных действий и сосредоточил усилия на укреплении занятых позиций.

До этого в Днепропетровской области российские войска уничтожили два крупных заградотряда из состава 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд».

По словам источника ТАСС, данные подразделения были переброшены для удержания линии фронта и сдерживания подразделений 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате шесть военнослужащих ликвидировано, а еще восемь получили тяжелые ранения.

Ранее российские группировки «Запад» и «Восток» уничтожили 16 спутников Starlink ВСУ.