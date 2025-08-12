ВСУ атаковали скорую помощь в Горловке

Приходько: в Горловке два сотрудника скорой помощи не выжили после удара ВСУ

В Горловке в Донецкой народной республике (ДНР) водитель находится в тяжелом состоянии, а два сотрудника скорой медицинской помощи не выжили после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Позже он уточнил, что автомобиль скорой помощи поврежден.

4 августа украинский беспилотник атаковал в Луганской народной республике (ЛНР) машину скорой помощи, в которой перевозили пожилую пациентку.

По данным властей, инцидент произошел в селе Троицкое в районе города Попасная. Пострадали члены бригады — водитель и два фельдшера.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что беспилотник ВСУ атаковал инфекционный корпус Рыльской центральной районной больницы (ЦРБ) и здание скорой помощи, в результате чего было повреждено остекление и загорелась кровля.

Ранее украинский беспилотник атаковал учреждение по уходу за пожилыми людьми в ЛНР.