Украинский беспилотник атаковал учреждение по уходу за пожилыми людьми в ЛНР

Третьяков: дрон ВСУ атаковал учреждение по уходу за пожилыми людьми в Кременной

Беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по учреждению, которое предоставляет услуги по уходу за пожилыми людьми, в городе Кременная Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки было повреждено здание, никто из сотрудников и подопечных не пострадал. Оперативные службы принимают меры по ликвидации последствий атаки.

Третьяков подчеркнул, что администрация округа осуждает атаку Вооруженных сил Украины на гражданский объект.

Сегодня ВСУ с помощью беспилотника ударили по трансформаторной подстанции в Кременной ЛНР. Пожар уничтожил трансформатор 110 кВт. Ликвидация возгорания заняла у сотрудников МЧС два часа.

До этого житель Кременной получил тяжелые ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата по автомобилю. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, осколочные ранения и минно-взрывные травмы. 40-летнего мужчину направили в реанимацию.

Ранее украинские войска нанесли удар по МФЦ в Сватово.