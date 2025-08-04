Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в ЛНР

Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи в ЛНР, пострадали фельдшеры и водитель

Украинский беспилотник атаковал в Луганской народной республике (ЛНР) машину скорой помощи, в которой перевозили пожилую пациентку. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

По данным властей, инцидент произошел в селе Троицкое под городом Попасная.

«Беспилотник, начиненный взрывчаткой, упал рядом с автомобилем скорой <...> Пострадали члены бригады — водитель и два фельдшера», — говорится в сообщении.

Сообщается, что 62-летняя пациентка, которую везла бригада на госпитализацию с острым нарушением кровообращения мозга, а также сопровождавшая ее дочь не пострадали. При этом в результате удара был поврежден автомобиль скорой помощи, который, тем не менее, смог после этого доехать до больницы своим ходом.

31 июля украинский дрон атаковал пожарную автоцистерну в Попасной. Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, в результате удара пострадали пять сотрудников ведомства. Огнеборцы получили акубаротравмы, их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее украинский беспилотник атаковал учреждение по уходу за пожилыми людьми в ЛНР.