Украинский беспилотник атаковал больницу и здание скорой помощи в Рыльске

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал инфекционный корпус Рыльской центральной районной больницы (ЦРБ) и здание скорой помощи, в результате чего было посечено их остекление и загорелась кровля. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, другой беспилотник нанес удар по административному зданию ЗАО «Агрофирма Рыльская», что привело к пожару. Также пострадали две женщины: одна получила рану груди, вторая — осколочное ранение бедра и ушиб коленного сустава. Первую пострадавшую доставили в больницу, второй оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Врио губернатора поручил главе района прибыть на место происшествия. Утром начнется подомовой обход. Собственникам частных домов будет оказана помощь в восстановлении имущества, добавил Хинштейн.

До этого он сообщил, что троих мужчин, в том числе сотрудника Росгвардии, не удалось спасти в результате атаки ВСУ на пляж «Городской» в Курске. Хинштейн отметил, что число пострадавших выросло до семи, среди которых — пятилетний мальчик, получивший осколочные ранения и ожоги.

Врио губернатора назвал удар по пляжу в летний вечер во время праздника «беспрецедентным по своей жестокости». Он подчеркнул, что ВСУ атаковали «место, где даже близко нет военных объектов».

Ранее главком ВСУ раскрыл новые планы на Курскую и Белгородскую области.