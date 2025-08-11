На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Солдаты ВСУ заявили, что переходят на сторону ВС РФ ради защиты Украины

ТАСС: военные ВСУ заявили, что переходят на сторону ВС РФ для защиты Украины
РИА Новости

Военнослужащие ВСУ переходят в российскую армию для защиты украинского народа и целой страны. Об этом ТАСС заявил организатор «Каравана антифашистов» Давид Какькионе.

«У нас были встречи с бывшими украинскими военными, которые теперь воют на российской стороне. Они рассказали нам, что так они защищают свою страну и украинский народ», — рассказал он.

Какькионе добавил, что данное мнение оказалось для представителей «каравана» оказалось необычным, однако соответствующим действительности.

Часто украинские военные, оказавшись в плену, сообщают, что на фронт их направили против собственной воли. Так, солдат ВСУ Виктор Кушнир, который сдался российским войскам в Сумской области, рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Одессе задержали его на улице, избили и отправили на фронт.

Недавно российские военные взяли в плен наемника из Вьетнама, воюющего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вьетнамец заявил, что он единственный, кто остался в живых после удара ВС России по его позиции.

Ранее офицер ВСУ объяснил свою сдачу в плен российским военным.

