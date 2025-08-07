Офицер ВСУ объяснил свою сдачу в плен российским военным

Пленный офицер Вооруженных сил Украины Сергей Носиковский заявил в интервью РИА Новости, что решил сдаться в плен, потому что пообещал своей девушке вернуться домой живым.

По словам Носиковского, он мечтает попасть в список на обмен и вернуться к семье и любимой. Он признался, что очень скучает по ней, и подчеркнул, что именно данное обещание стало для него главным мотивом прекратить участие в боевых действиях.

Как уточнило агентство, Носиковский — уроженец Киева. Был мобилизован и служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. В плен он сдался на Сумском направлении, где попал в руки российских военных.

Носиковский также рассказывал, что младшим офицерам Вооруженных сил Украины надоела война. Он отметил, что моральный дух офицеров был с самого начала крайне подавленным. Среди проходивших базовую военную подготовку не было никого, кто сильно желал рваться в бой. Такая же ситуация сложилась и в 158-й механизированной бригаде ВСУ.

Ранее в Госдуме рассказали о судьбе пленных украинских бойцов, отказавшихся от обмена.