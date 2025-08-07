Российские военные взяли в плен наемника из Вьетнама, воюющего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает RT.

Как заявил вьетнамец, слова которого приводит телеканал, он единственный, кто остался в живых после удара ВС России по его позиции.

RT отмечает, что на форме у него был шеврон четвертого интернационального легиона ВСУ, куда набирают наемников из разных стран.

На этой неделе офицер украинской армии Константин Милевский рассказал, что в настоящее время в рядах сухопутных войск ВСУ воюют свыше 8 тысяч иностранных наемников, почти половина из которых приехала из стран Латинской Америки. По его словам, ежемесячно в ряды ВСУ вступают порядка 600 иностранных граждан. При этом Киев якобы покрывает расходы наемников на дорогу до Украины.

22 июля депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, заявил, что латиноамериканские картели закупают оружие у украинских военных чиновников, расплачиваясь за него отправкой наемников в ВСУ.

Ранее ВС РФ уничтожили наемников ВСУ, сбежавших с позиций после бомбежки.