Украинский военный рассказал об избиениях и насильственной отправке на фронт

Украинский военный Виктор Кушнир, который сдался российским войскам в Сумской области, рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Одессе задержали его на улице, избили и отправили на фронт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на видео с его заявлением от Минобороны.

Кушнир вспоминает, как при задержании один из сотрудников сразу ударил его по ребрам, второй – с колена, после чего его связали, посадили в машину и отвезли в поликлинику, хотя медкомиссию он фактически не проходил.

Он также рассказал, что видел, как медсестру, которая везла ребенка в коляске, силой посадили в машину, а малыша оставили на месте.

По словам пленного, после прибытия в пограничную часть он несколько раз пытался сбежать, но его возвращали обратно. При этом, по его словам, его били дубинками, держали двое суток в подвале после первого побега и шесть суток без еды и воды после второго. После продолжительных издевательств, мужчину отправили на фронт, где он сам сдался в плен.

Ранее стало известно о большом числе попавших в плен наемников ВСУ.