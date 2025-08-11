Глава Калужской области сообщил об отражении атаки беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) утром сбили четыре украинских дрона в небе над Калужской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владислав Шапша.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены в Боровском, Тарусском и Медынском районах. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений инфраструктуры.

«На местах работают оперативные группы», — добавил глава российского субъекта.

11 августа пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что средства ПВО в течение ночи ликвидировали 32 украинских дрона над российскими регионами. В Тульской области сбили один БПЛА, в столичном регионе и Курской области — по два. Еще по два летательных аппарата нейтрализовали в Рязанской, Орловской и Воронежской областях. В Крыму перехватили четыре цели, в Калужской и Брянской областях — по пять, в Белгородской области — семь.

Утром над территорией РФ уничтожили еще семь беспилотников. Их сбили в Крыму, Нижегородской и Белгородской областях.

Ранее в Брянской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина.