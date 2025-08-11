На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские силы ПВО уничтожили более 30 украинских беспилотников за ночь

Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 32 украинских дрона над регионами России
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что семь дронов были сбиты над Белгородской областью, по пять — над Брянской и Калужской, четыре — над Крымом, по два — над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и Московским регионом, а также один — над Тульской областью.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» писал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют атаковать российские аэродромы FPV-дронами. Жителей призвали сохранять бдительность, отслеживать всю информацию и сообщать о подозрительных грузовиках на территории регионов. Сообщается, что официальной информации от властей пока не поступало.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Атаки БПЛА на Россию
