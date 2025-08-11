ВС России ударили по складам и живой силе ВСУ в 140 районах

Минобороны: авиация и беспилотники ВС РФ ударили по живой силе ВСУ в 140 районах

Российские войска при помощи авиации и беспилотников ударили по складам и местам сборки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Нанесено поражение местам сборки и хранения БПЛА большой дальности, складам боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 140 районах», — говорится в сообщении.

Информации о потерях противника после этих ударов российское ведомство пока не приводило.

Незадолго до этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские войска нанесли удары по объектам в городах Сумы и Шостка, чтобы нарушить поставки военной техники и боеприпасов Вооруженным силам Украины. Данные населенные пункты являются ключевыми транспортными и логистическими узлами украинских войск на севере.

10 августа украинское издание «Страна.ua» сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по зданию военной администрации Сумской области. По информации журналистов, российские подразделения в ходе операции применили беспилотник.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении техники и военных ВСУ ударом «Искандера».