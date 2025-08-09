На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны заявило об уничтожении техники и военных ВСУ ударом «Искандера»

МО РФ: «Искандер» уничтожил технику и до 20 бойцов ВСУ в Черниговской области
Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в Черниговской области была уничтожена техника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

Помимо техники, ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, добавили в пресс-службе ведомства.

За сутки оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия РФ нанесли удары по местам хранения и запуска украинских беспилотников самолетного типа. Также были поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Кроме того, по данным Минобороны, бойцы группировки войск «Центр» за минувшие сутки уничтожили более 400 украинских военнослужащих.

В тот же день в ведомстве сообщили, что за прошедшую неделю российские войска нанесли семь групповых ударов по целям на территории Украины. При выполнении задач применялось высокоточное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты. В результате были уничтожены склады беспилотников большой дальности, территориальный центр комплектования и ряд других объектов.

Ранее военный эксперт заявил о начале боев в Шандриголово.

